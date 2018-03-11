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10:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вооруженный линейкой красноярец напал на продавца в Абакане

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

В Абакане задержан 45-летний житель Красноярска. Мужчина подозревается в попытке ограбления одного из магазинов, сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел 8 марта. В помещение магазина по ул. Пирятинской ворвался мужчина, угрожая предметом похожим на нож, начал требовать у кассира деньги.

«Сначала женщина приняла линейку за нож, однако смогла взять себя в руки, не испугалась и дала отпор грабителю. Преступник не ожидал такого поворота событий и сбежал с места преступления. Продавец сообщила о происшествии в дежурную часть УМВД России по Абакану и описала приметы нападавшего», — рассказали в ведомстве.

В дальнейшем подозреваемого задержали. У него изъяли пластмассовую линейку.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

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