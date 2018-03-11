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07:28 (мск), источник: Zakon.kz

В ВКО из-за дождей подтопило около 20 домов

За сутки в регионе выпало больше нормы осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 65% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Zakon.kz

В Восточном Казахстане обильные дожди привели к подтоплению нескольких дворовых участков и домов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

За сутки в регионе выпало больше нормы осадков. По словам синоптиков, количество осадков, выпавших за ночь, составило 11 миллиметров, что превысило норму 7 миллиметров первой декады.

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По области из-за обильных дождей подтоплены 6 частных домов и 25 придворовых территорий. В частности, в Усть-Каменогорске — 4 дома и 14 участков, Аягозский район — 2 дома и 6 участков, Уланский район — 5 придворовых территорий.

В основном, где произошло подтопление, отсутствует водопропускная система. Арыки и канавы забиты и не чищены. На местах местными исполнительными органами и силами ДЧС ВКО ведутся неотложные работы. В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 186 человек, 46 едини техники и 17 водооткачивающих устройств.

В настоящее время из домов и придворовых территории производится откачка воды, отсыпка песчано-гравиевой смеси, производится укладка мешкотары. Работа в данном направлении продолжается. Жертв и пострадавших нет.

В Уланском районе дожди также спровоцировали перелив воды на 2 участках автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск — Алматы». В настоящее время сотрудниками «Казахавтодор» ведутся работы по укреплению земляного полотна.

В ДЧС ВКО развернут оперативный штаб. На линию «112» продолжают поступать звонки от жителей региона. За ночь за помощью к спасателям обратились 350 раз.

В регионе сохраняется пасмурная и дождливая погода. Ряд дорог областного и республиканского значения закрыты из-за сильного гололеда и самопроизвольного схода лавин.

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