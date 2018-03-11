В ВКО из-за дождей подтопило около 20 домов
За сутки в регионе выпало больше нормы осадков.
За сутки в регионе выпало больше нормы осадков.
В Восточном Казахстане обильные дожди привели к подтоплению нескольких дворовых участков и домов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
За сутки в регионе выпало больше нормы осадков. По словам синоптиков, количество осадков, выпавших за ночь, составило 11 миллиметров, что превысило норму 7 миллиметров первой декады.
По области
В основном, где произошло подтопление, отсутствует водопропускная система. Арыки и канавы забиты и не чищены. На местах местными исполнительными органами и силами ДЧС ВКО ведутся неотложные работы. В проведении
В настоящее время из домов и придворовых территории производится откачка воды, отсыпка
В Уланском районе дожди также спровоцировали перелив воды на 2 участках автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск — Алматы». В настоящее время сотрудниками «Казахавтодор» ведутся работы по укреплению земляного полотна.
В ДЧС ВКО развернут оперативный штаб. На линию «112» продолжают поступать звонки от жителей региона. За ночь за помощью к спасателям обратились 350 раз.
В регионе сохраняется пасмурная и дождливая погода. Ряд дорог областного и республиканского значения закрыты
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