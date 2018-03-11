Второй крытый каток в Гомеле закрыли после ЧП с кровлей

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Крытый каток на улице Гловацкого в Гомеле, возле гостиницы «Турист», закрыт после обрушения снега с кровли такого же сооружения на улице Косарева в субботу, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Читайте также В Гомеле милиционеры задержали налетчиков на магазин

Инцидент на катке на улице Косарева произошел в субботу 10 марта — после обрушения снега в больницу были доставлены пять человек, в том числе двое детей.

Как рассказали Sputnik в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, уже принято решение проверить состояние кровли на еще одном крытом катке — на улице Гловацкого. По словам собеседников агентства, до окончания проверки все сеансы катания отменены.

По информации МЧС, после осмотра четверо посетителей катка на Косарева — двое взрослых и двое детей — отпущены домой. Сейчас одна женщина находится под наблюдением врачей.