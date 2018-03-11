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09:16 (мск), источник: Sputnik.by

Второй крытый каток в Гомеле закрыли после ЧП с кровлей

После осмотра четверо посетителей катка на Косарева — двое взрослых и двое детей — отпущены домой, одна женщина находится под наблюдением врачей.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Крытый каток на улице Гловацкого в Гомеле, возле гостиницы «Турист», закрыт после обрушения снега с кровли такого же сооружения на улице Косарева в субботу, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

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Инцидент на катке на улице Косарева произошел в субботу 10 марта — после обрушения снега в больницу были доставлены пять человек, в том числе двое детей.

Как рассказали Sputnik в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, уже принято решение проверить состояние кровли на еще одном крытом катке — на улице Гловацкого. По словам собеседников агентства, до окончания проверки все сеансы катания отменены.

По информации МЧС, после осмотра четверо посетителей катка на Косарева — двое взрослых и двое детей — отпущены домой. Сейчас одна женщина находится под наблюдением врачей.

Универсальный сезонный каток на пересечении Речицкого проспекта и улицы Косарева собрали в 2010 году ко Дню Победы. Ледовое поле размером 69,2 на 31,2 метра расположено под аркой с тентом, рядом находится комплекс административно-бытовых помещений. Благодаря защите от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также современной системе холодопередачи сооружение можно использовать по прямому назначению при температуре до +25ºС. В остальное время крытый каток работает в качестве выставочного комплекса.

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