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07:34 (мск), источник: Tengrinews

Пожар на угольной шахте в Караганде. В «АрселорМиттал Темиртау» сообщили подробности

Возгорание произошло на шахте имени Костенко в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «АрселорМиттал Темиртау».

Источник: Tengrinews

Сообщение поступило после десяти вечера, 10 марта.

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«На шахте имен Костенко на участке вентиляционной сбойки произошло возгорание. Начальником смены был незамедлительно введен план ликвидации аварии. Все работники шахты подняты на поверхность и находятся в безопасности. Причины и обстоятельства возгорания будут выяснены после ликвидации и комиссионного расследования данного инцидента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех предприятиях угольного департамента пройдет внеочередная проверка пожарной безопасности, в соответствии со стандартами угольного департамента.

Шахта имени Ивана Костенко — крупнейшее угледобывающее предприятие угольного департамента компании АО «АрселорМиттал Темиртау». Шахта расположена в городе Караганда.

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