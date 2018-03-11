Пожар на угольной шахте в Караганде. В «АрселорМиттал Темиртау» сообщили подробности
Возгорание произошло на шахте имени Костенко в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Возгорание произошло на шахте имени Костенко в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Сообщение поступило после десяти вечера, 10 марта.
«На шахте имен Костенко на участке вентиляционной сбойки произошло возгорание. Начальником смены был незамедлительно введен план ликвидации аварии. Все работники шахты подняты на поверхность и находятся в безопасности. Причины и обстоятельства возгорания будут выяснены после ликвидации и комиссионного расследования данного инцидента», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на всех предприятиях угольного департамента пройдет внеочередная проверка пожарной безопасности, в соответствии со стандартами угольного департамента.
Шахта имени Ивана Костенко — крупнейшее угледобывающее предприятие угольного департамента компании АО «АрселорМиттал Темиртау». Шахта расположена в городе Караганда.
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