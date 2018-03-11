Пожар на угольной шахте в Караганде. В «АрселорМиттал Темиртау» сообщили подробности

«На шахте имен Костенко на участке вентиляционной сбойки произошло возгорание. Начальником смены был незамедлительно введен план ликвидации аварии. Все работники шахты подняты на поверхность и находятся в безопасности. Причины и обстоятельства возгорания будут выяснены после ликвидации и комиссионного расследования данного инцидента», — говорится в сообщении.