Мужчина погиб в аварии по дороге на Большое Алматинское озеро
По дороге на Большое Алматинское озеро произошло ДТП, в котором один человек погиб, второй — в крайне тяжелом состоянии, передает inform.kz.
По дороге на Большое Алматинское озеро произошло ДТП, в котором один человек погиб, второй — в крайне тяжелом состоянии, передает inform.kz.
Авария произошла в ночь на 11 марта в Алмаарасанском ущелье, по дороге на БАО. Автомобиль марки Volkswagen Golf III двигался по дороге в северном направлении. По неизвестным причинам, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи, водителя в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Причинами аварии занимается сотрудники дорожной полиции области.
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