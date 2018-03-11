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07:47 (мск), источник: Newtimes.kz

Мужчина погиб в аварии по дороге на Большое Алматинское озеро

По дороге на Большое Алматинское озеро произошло ДТП, в котором один человек погиб, второй — в крайне тяжелом состоянии, передает inform.kz.

Источник: Newtimes.kz

Авария произошла в ночь на 11 марта в Алмаарасанском ущелье, по дороге на БАО. Автомобиль марки Volkswagen Golf III двигался по дороге в северном направлении. По неизвестным причинам, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи, водителя в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Причинами аварии занимается сотрудники дорожной полиции области.

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