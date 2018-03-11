В Комсомольске пожар в гараже едва не привёл ко взрыву

Сообщение на пульт пожарно-спасательной службы Комсомольска поступило 10 марта в 21:41 по хабаровскому времени. Они сообщили о возгорании в гаражном кооперативе на Аллее Труда. Прибывшие через две минуты пожарные расчёты обнаружили густой дым над горящим капитальным гаражом. По словам хозяина, внутри находился автомобиль марки Toyota Probox, а также баллон с пропаном. Чтобы не допустить взрыва, огнеборцы подали ствол с водой на его охлаждение, а затем вынесли баллон на улицу. Кроме того, они эвакуировали автомобиль из бокса.