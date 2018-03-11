Ночью в Перми произошел пожар в промышленном здании

Пожар начался в здании промышленного предприятия на улице Промышленная около пяти утра в воскресенье, 11 марта. К месту происшествия направили пожарных, полицейских, работников электросетей и медиков экстренных служб.

К шести утра возгорание удалось локализовать, а к семи часам — ликвидировать последствия пожара. Сейчас причины произошедшего устанавливают специалиста. Ущерб, нанесенный огнем еще не подсчитали, однако сообщается, что пожар уничтожил кровлю здания, а также надворные постройки.