Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто на самом деле выигрывает в «государственные» лотереи
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Путин отказался называть Пригожина своим другом
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. Россия - четвертая
«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
15Юбилейный «Оскар»
10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Машинист вместе с экскаватором утонул в Красноярске

Тяжелая машина рухнула в заполненный водой карьер.

Вчера, 10 марта, в Красноярске случилось трагическое происшествие. Водитель экскаватора утонул вместе со своей машиной, сообщили «Комсомольской правде» — Красноярск в КГКУ «Спасатель».

Все произошло у одного из карьеров, находящихся в черте города. Мужчина выполнял неподалеку земляные работы. И вдруг тяжелая махина рухнула в заполненную водой огромную яму. Выбраться водитель не успел — утонул.

— Нам поступила заявка из полиции с просьбой извлечь из воды карьера погибшего мужчину, — комментируют в КГКУ «Спасатель». — Водолазные работы проводятся сегодня, 11 марта.

К слову, вчерашний день для спасателей выдался напряженным. Так, им пришлось эвакуировать из района Манской петли упавшую со скалы женщину. Пострадавшую передали врачам скорой помощи, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Еще один выезд был на территорию заповедника Столбы. Одной из туристок (она на 5-м месяце беременности) внезапно стало плохо, начались боли в животе. Спасатели довезли ее вниз, до автостоянки у входа в заповедник. Но от вызова службы 03 женщина отказалась.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Лионель Месси стал в третий раз отцом
Крым – это Украина. Но только в мечтах Киева
Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 при разработке «Кинжалов»
Опубликовано новое видео перехвата НЛО истребителями США
Путин посетовал на «несущего пургу» Пескова
Фигуристка из РФ впервые в истории исполнила четверной тулуп
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение
Историк рассказал, как удалось доказать смерть Гитлера
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»
Спорт
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. Россия - четвертая Сборная России почти всю гонку провела в лидерах, но финишировала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь