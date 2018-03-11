Машинист вместе с экскаватором утонул в Красноярске
Тяжелая машина рухнула в заполненный водой карьер.
Тяжелая машина рухнула в заполненный водой карьер.
Вчера, 10 марта, в Красноярске случилось трагическое происшествие. Водитель экскаватора утонул вместе со своей машиной, сообщили «Комсомольской правде» — Красноярск в КГКУ «Спасатель».
— Нам поступила заявка из полиции с просьбой извлечь из воды карьера погибшего мужчину, — комментируют в КГКУ «Спасатель». — Водолазные работы проводятся сегодня, 11 марта.
К слову, вчерашний день для спасателей выдался напряженным. Так, им пришлось эвакуировать из района Манской петли упавшую со скалы женщину. Пострадавшую передали врачам скорой помощи, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Еще один выезд был на территорию заповедника Столбы. Одной из туристок (она на 5-м месяце беременности) внезапно стало плохо, начались боли в животе. Спасатели довезли ее вниз, до автостоянки у входа в заповедник. Но от вызова службы 03 женщина отказалась.
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