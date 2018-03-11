Машинист вместе с экскаватором утонул в Красноярске

Вчера, 10 марта, в Красноярске случилось трагическое происшествие. Водитель экскаватора утонул вместе со своей машиной, сообщили «Комсомольской правде» — Красноярск в КГКУ «Спасатель».

Все произошло у одного из карьеров, находящихся в черте города. Мужчина выполнял неподалеку земляные работы. И вдруг тяжелая махина рухнула в заполненную водой огромную яму. Выбраться водитель не успел — утонул.

— Нам поступила заявка из полиции с просьбой извлечь из воды карьера погибшего мужчину, — комментируют в КГКУ «Спасатель». — Водолазные работы проводятся сегодня, 11 марта.

К слову, вчерашний день для спасателей выдался напряженным. Так, им пришлось эвакуировать из района Манской петли упавшую со скалы женщину. Пострадавшую передали врачам скорой помощи, сейчас ее жизни ничего не угрожает.