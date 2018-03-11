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09:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирске на 14-летнюю девочку завели уголовное дело за кражу смартфона

НОВОСИБИРСК, 11 марта, ФедералПресс. В Новосибирске возбудили уголовное дело на 14-летнюю девочку, которую подозревают в краже сотового телефона за 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, 17 февраля из квартиры на улице Геодезической украли телефон. Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастна несовершеннолетняя жительница Ленинского района. Похищенный смартфон был обнаружен по месту жительства подозреваемой.

Сейчас девочка находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

В полиции напоминают, что, согласно закону, ответственность наступает с 14 лет.

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