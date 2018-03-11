В Новосибирске на 14-летнюю девочку завели уголовное дело за кражу смартфона
НОВОСИБИРСК, 11 марта, ФедералПресс. В Новосибирске возбудили уголовное дело на 14-летнюю девочку, которую подозревают в краже сотового телефона за 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в
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