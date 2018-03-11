Сразу два ДТП в Омске закончились опрокидыванием машин
В ночь на 11 марта в Омске произошли два ДТП с последующим опрокидыванием автомобилей.
В ночь на 11 марта в Омске произошли два ДТП с последующим опрокидыванием автомобилей.
Фотографиями с места аварий очевидцы поделились в паблике Regik55. Так, одна легковушка перевернулась на крышу на улице 24-я Северная. Свидетели ДТП сообщают в соцсетях, что, несмотря на сильное столкновение, участники аварии отделались только травмами.
Второе ДТП с опрокидыванием случилось в районе улицы Лизы Чайкиной. Там, судя по опубликованным снимкам, автомобиль перевернулся и в итоге оказался на рельсах.
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