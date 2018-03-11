Сразу два ДТП в Омске закончились опрокидыванием машин

Фотографиями с места аварий очевидцы поделились в паблике Regik55. Так, одна легковушка перевернулась на крышу на улице 24-я Северная. Свидетели ДТП сообщают в соцсетях, что, несмотря на сильное столкновение, участники аварии отделались только травмами.