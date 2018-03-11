Пьяница в Приморье устроил шоу с русским автопромом

В ходе проверки установлено, что 33-летний ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, владельцем автомобиля не является.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств, где он признался в совершении автоугона. Злоумышленник пояснил, что угнал автомобиль своего знакомого, стоявший во дворе дома на улице Горького, воспользовавшись тем, что хозяин передал ему ключи на ответственное хранение.

Позже в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 46-летнего местного жителя, который сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.