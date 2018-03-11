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09:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Пьяница в Приморье устроил шоу с русским автопромом

Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Блюхера, сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Уссурийску остановили автомобиль ВАЗ 21213, за рулем которого находился молодой человек. Водитель не смог предъявить сотрудникам полиции документы на право управления транспортным средством, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

В ходе проверки установлено, что 33-летний ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, владельцем автомобиля не является.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств, где он признался в совершении автоугона. Злоумышленник пояснил, что угнал автомобиль своего знакомого, стоявший во дворе дома на улице Горького, воспользовавшись тем, что хозяин передал ему ключи на ответственное хранение.

Позже в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 46-летнего местного жителя, который сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Михаил Грач.

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