Местные СМИ: оказавшиеся под завалом шахтеры «Беларуськалия» погибли
Спасательные работы продолжались более суток, вечером в субботу спасатели освободили
Спасательные работы продолжались более суток, вечером в субботу спасатели освободили
МИНСК, 11 мар — Sputnik. Оказавшиеся под завалом шахтеры «Беларуськалия» Дмитрий Вальков и Максим Иванов погибли, сообщает солигорское издание. Официальной информации о ситуации в шахте пока нет.
ЧП произошло в одной из шахт предприятия ОАО «Беларуськалий» в пятницу вечером,
Как сообщило местное издание, сейчас работы по разборке завала уже остановлены.
«Местонахождение машиниста горных выемочных машин Иванова М. А. и горнорабочего очистного забоя Валькова Д. А. установлено, шахтеры погибли. Соболезнуем родным и близким», — сообщает Autoran.
Как ранее писал Sputnik, под завал попали машинист горных выемочных машин Иванов Максим Анатольевич 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Вальков Дмитрий Анатольевич 1985 года рождения.
На предприятии до последнего верили в лучшее: по словам генерального директора «Беларуськалия» Ивана Головатого, рабочих надеялись найти живыми.
Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ. Следователи изъяли производственную и техдокументацию, которая регламентирует порядок ведения горных работ, допрашивают работников предприятия.
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