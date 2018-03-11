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09:23 (мск), источник: Sputnik.by

Местные СМИ: оказавшиеся под завалом шахтеры «Беларуськалия» погибли

Спасательные работы продолжались более суток, вечером в субботу спасатели освободили из-под завала часть самоходного вагона, однако машиниста там не оказалось.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Оказавшиеся под завалом шахтеры «Беларуськалия» Дмитрий Вальков и Максим Иванов погибли, сообщает солигорское издание. Официальной информации о ситуации в шахте пока нет.

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ЧП произошло в одной из шахт предприятия ОАО «Беларуськалий» в пятницу вечером, из-за выброса газа и соли на территории третьего радиоуправления обрушились породы кровли. Шахту беспрерывно расчищали горноспасатели и службы предприятия.

Как сообщило местное издание, сейчас работы по разборке завала уже остановлены.

«Местонахождение машиниста горных выемочных машин Иванова М. А. и горнорабочего очистного забоя Валькова Д. А. установлено, шахтеры погибли. Соболезнуем родным и близким», — сообщает Autoran.

Как ранее писал Sputnik, под завал попали машинист горных выемочных машин Иванов Максим Анатольевич 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Вальков Дмитрий Анатольевич 1985 года рождения.

На предприятии до последнего верили в лучшее: по словам генерального директора «Беларуськалия» Ивана Головатого, рабочих надеялись найти живыми.

Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ. Следователи изъяли производственную и техдокументацию, которая регламентирует порядок ведения горных работ, допрашивают работников предприятия.

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