Местные СМИ: оказавшиеся под завалом шахтеры «Беларуськалия» погибли

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Оказавшиеся под завалом шахтеры «Беларуськалия» Дмитрий Вальков и Максим Иванов погибли, сообщает солигорское издание. Официальной информации о ситуации в шахте пока нет.

Читайте также На «Беларуськалии» рассказали подробности обрушения в шахте

ЧП произошло в одной из шахт предприятия ОАО «Беларуськалий» в пятницу вечером, из-за выброса газа и соли на территории третьего радиоуправления обрушились породы кровли. Шахту беспрерывно расчищали горноспасатели и службы предприятия.

Как сообщило местное издание, сейчас работы по разборке завала уже остановлены.

«Местонахождение машиниста горных выемочных машин Иванова М. А. и горнорабочего очистного забоя Валькова Д. А. установлено, шахтеры погибли. Соболезнуем родным и близким», — сообщает Autoran.

Как ранее писал Sputnik, под завал попали машинист горных выемочных машин Иванов Максим Анатольевич 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Вальков Дмитрий Анатольевич 1985 года рождения.

На предприятии до последнего верили в лучшее: по словам генерального директора «Беларуськалия» Ивана Головатого, рабочих надеялись найти живыми.