Мужчина устроил автопогром в центре Катав-Ивановска

В Катав-Ивановске (Челябинская область) мужчина после ссоры с женой разбил ее машину — инцидент произошел 8 марта на парковке у дома по улице Степана Разина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет сайт местной газеты «Авангард», автопогром произошел во дворе дома по улице Степана Разина. Водитель Toyota Land Cruiser несколько раз протаранил припаркованный RAV4, после чего вышел из автомобиля и начал громить кроссовер руками и ногами. Затем снова сел за руль и загнал автомобиль на металлический столб. При этом мужчина случайно задел стоящую рядом машину и едва не сбил других автомобилистов, которые выбежали спасать свои машины.