Мужчина устроил автопогром в центре Катав-Ивановска
По одной из версий, так местный житель решил отомстить своей жене на 8 Марта.
По одной из версий, так местный житель решил отомстить своей жене на 8 Марта.
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Как пишет сайт местной газеты «Авангард», автопогром произошел во дворе дома по улице Степана Разина. Водитель Toyota Land Cruiser несколько раз протаранил припаркованный RAV4, после чего вышел из автомобиля и начал громить кроссовер руками и ногами. Затем снова сел за руль и загнал автомобиль на металлический столб. При этом мужчина случайно задел стоящую рядом машину и едва не сбил других автомобилистов, которые выбежали спасать свои машины.
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