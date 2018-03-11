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19:26 (мск), источник: Volga News

Под Самарой шесть человек получили отравление парами углеводородов, один из них погиб

В субботу, 10 марта, предположительно, во второй половине дня во время неких работ под Самарой шесть человек получили отравление парами углеводородов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, 46-летний пострадавший скончался, а 31-летний мужчина поступил в реанимацию больницы Красноярского района. Еще трое мужчин в возрасте 54, 52 и 22 лет поступили в самарский стационар. Шестому пострадавшему в возрасте 45-лет после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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