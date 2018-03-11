Под Самарой шесть человек получили отравление парами углеводородов, один из них погиб
В субботу, 10 марта, предположительно, во второй половине дня во время неких работ под Самарой шесть человек получили отравление парами углеводородов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
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