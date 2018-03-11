Под Самарой шесть человек получили отравление парами углеводородов, один из них погиб

По предварительным данным, 46-летний пострадавший скончался, а 31-летний мужчина поступил в реанимацию больницы Красноярского района. Еще трое мужчин в возрасте 54, 52 и 22 лет поступили в самарский стационар. Шестому пострадавшему в возрасте 45-лет после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.