Сноубордист из Красноярска травмировался в Шерегеше из-за плохой погоды
Мужчина рассказал в соцсетях, как все было.
Мужчина рассказал в соцсетях, как все было.
Турист из Красноярска получил серьезные травмы на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Об этом ЧП сообщили сразу несколько
34-летний Алексей К. катался на сноуборде с горы Зеленая. Однако во время спуска потерял равновесие, упал. В результате сломал правое бедро и левое плечо. Со склона его увезли на «скорой помощи».
— Хотелось бы предупредить всех отдыхающих — рассчитывать свои силы, не кататься уставшими и в плохих погодных условиях (в моем случае обледенение склона и туман), — комментирует пострадавший в соцсетях. — Всегда записывайте номер спасателей, катайтесь в компании, пройдите курс оказания доврачебной помощи. Спасибо друзьям и спасателям сработали оперативно и грамотно, спасибо медицинскому персоналу больницы Таштагола. Берегите себя!
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