Сноубордист из Красноярска травмировался в Шерегеше из-за плохой погоды

Турист из Красноярска получил серьезные травмы на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Об этом ЧП сообщили сразу несколько интернет-СМИ со ссылкой на местное издание Vse42.ru.

34-летний Алексей К. катался на сноуборде с горы Зеленая. Однако во время спуска потерял равновесие, упал. В результате сломал правое бедро и левое плечо. Со склона его увезли на «скорой помощи».