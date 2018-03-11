В Перми пенсионера, пропавшего две недели назад, нашли погибшим

Две недели в Перми шли поиски 65-летнего Олега К. 24 февраля он вышел из своего дома по улице Клары Цеткин, сказав родным, что направляется на прогулку. Когда через несколько часов мужчина не вернулся домой, родственники забили тревогу.

Они обратились за помощью в поисках пропавшего пенсионера в полицию и к волонтерам. 4 марта на масштабные поиски выходил «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», но, к сожалению поиски не принесли результата.

А 10 марта пропавшего Олега К. удалось найти, но к сожалению, он уже был мертв.