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09:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Туристка сорвалась со скалы в районе Манской петли

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Женщина упала со скалы в районе Манской петли вблизи поселка Манский, сообщает КГКУ «Спасатель». По информации ведомства, о происшествии сообщил муж пострадавшей.

Туристы в субботу, 10 марта, отправилась в пеший поход до Манской петли. В этом месте река Мана делает крутой изгиб, а на берегах есть несколько точек, откуда открываются панорамные виды на окрестности.

Какие именно травмы получила женщина, не уточняется. Однако известно, что самостоятельно передвигаться она не смогла. Сейчас жизни туристки ничего не угрожает.

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