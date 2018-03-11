Туристка сорвалась со скалы в районе Манской петли

Женщина упала со скалы в районе Манской петли вблизи поселка Манский, сообщает КГКУ «Спасатель». По информации ведомства, о происшествии сообщил муж пострадавшей.

Туристы в субботу, 10 марта, отправилась в пеший поход до Манской петли. В этом месте река Мана делает крутой изгиб, а на берегах есть несколько точек, откуда открываются панорамные виды на окрестности.