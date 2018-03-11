На Урале пьяная компания украла из кассы бара наличные и спрятала их в носки

Необычная кража произошла утром в Краснотурьинске. Трое пьяных друзей отдыхали в местном баре. И под утро, когда кассир отвлеклась, подвыпившие клиенты решили обчистить кассу. Приятели выгребли все наличные деньги и скрылись. Правда, уже вскоре их задержали.

— Из кассы было похищено 14 тысяч 300 рублей, — рассказывают в пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области. — Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники Росгвардии выяснили приметы подозреваемых и приступили к их поиску. Во время патрулирования улиц бойцы заметили такси с пассажирами, которые походили на подозреваемых. Увидев патрульный автомобиль, те стали заметно нервничать.