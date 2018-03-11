На Урале пьяная компания украла из кассы бара наличные и спрятала их в носки
У подозреваемых нашли 14 тысяч рублей.
У подозреваемых нашли 14 тысяч рублей.
Необычная кража произошла утром в Краснотурьинске. Трое пьяных друзей отдыхали в местном баре. И под утро, когда кассир отвлеклась, подвыпившие клиенты решили обчистить кассу. Приятели выгребли все наличные деньги и скрылись. Правда, уже вскоре их задержали.
— Из кассы было похищено 14 тысяч 300 рублей, — рассказывают в
Силовики сразу же обыскали подозреваемых. Оказалось, что деньги те спрятали в свои … носки! Украденную наличку бойцы тут же изъяли. А самих пьяных друзей передали полицейским. К слову, в момент задержания с приятелями была их подруга, которую сейчас опрашивают сотрудники МВД.
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