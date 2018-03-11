Два брата погибли при пожаре в Пуховичском районе
Трагедия произошла в деревне Равнополье. Сообщение о возгорании поступило спасателям 10 марта в 10.36.
Трагедия произошла в деревне Равнополье. Сообщение о возгорании поступило спасателям 10 марта в 10.36.
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два брата погибли при пожаре в Пуховичском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Трагедия произошла в деревне Равнополье. Сообщение о возгорании поступило спасателям 10 марта в 10.36.
«Погибли хозяин и его брат, причина пожара устанавливается», — отметили в МЧС.
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