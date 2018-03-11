Девятилетний школьник провалился в полынью, делая селфи на берегу Ангары

Девятилетний школьник провалился в полынью на Ангаре. Вместе с приятелем мальчик гулял в районе улицы Сурнова, в районе Верхней Набережной. В какой-то момент друзья решили сделать селфи на берегу реки. Однако один из них не удержался, сорвался и угодил в ледяную воду. Второй школьник не растерялся и помог выбраться промокшему насквозь мальчугану на берег.

— В этот момент мимо на личном автомобиле проезжал лейтенант полиции Павел Булдаков, у которого был выходной, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Наш сотрудник, увидев испуганных детей, остановился и помог им.

Участковый провёл школьников в ближайшую сторожку лодочной станции, где их обогрели и дали тёплого чая. После это полицейский выяснил, кто родители мальчишек. Затем отыскал взрослых и передал им детей.