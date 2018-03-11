Девятилетний школьник провалился в полынью, делая селфи на берегу Ангары
Друг вытащил мальчика из ледяной воды, а полицейские — добраться до дома.
Друг вытащил мальчика из ледяной воды, а полицейские — добраться до дома.
Девятилетний школьник провалился в полынью на Ангаре. Вместе с приятелем мальчик гулял в районе улицы Сурнова, в районе Верхней Набережной. В
— В этот момент мимо на личном автомобиле проезжал лейтенант полиции Павел Булдаков, у которого был выходной, — рассказали в
Участковый провёл школьников в ближайшую сторожку лодочной станции, где их обогрели и дали тёплого чая. После это полицейский выяснил, кто родители мальчишек. Затем отыскал взрослых и передал им детей.
— С родителями подростков инспекторы провели профилактические беседы о недопущении подобных случаев вновь, — говорится в сообщении.
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