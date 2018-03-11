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10:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске бесследно исчезла студентка медуниверситета

Девушка ушла с учебы и пропала.

В Красноярске разыскивают 19-летнюю студентку медуниверситета. Информация об этом появилась в группе «Поиск пропавших детей Красноярск».

Пропавшую зовутАлина марченко, ей 19 лет. Утром 9 марта девушка ушла на учебу в КрасГМУ (Партизана Железняка, 1), однако домой так и не вернулась. Уже двое суток о ней ничего неизвестно. Близкие за нее очень переживают.

Приметы: рост 170 см, карие глаза, темные волосы. Была одета: красный пуховик до колен, синие джинсы, черные замшевые сапоги. С собой имела: черную сумку, белый халат, документы. Телефон оставила дома.

Если вы знаете, где может находиться Алина, срочно звоните 8−950−9966−066 — волонтеры (круглосуточно) или 8 (391) 220−14−06 полиция ОП № 10. Также полицейские просят откликнуться однокурсников девушки.

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