В Красноярске бесследно исчезла студентка медуниверситета

Пропавшую зовутАлина марченко, ей 19 лет. Утром 9 марта девушка ушла на учебу в КрасГМУ (Партизана Железняка, 1), однако домой так и не вернулась. Уже двое суток о ней ничего неизвестно. Близкие за нее очень переживают.