В Красноярске бесследно исчезла студентка медуниверситета
Девушка ушла с учебы и пропала.
Девушка ушла с учебы и пропала.
В Красноярске разыскивают 19-летнюю студентку медуниверситета. Информация об этом появилась в группе «Поиск пропавших детей Красноярск».
Пропавшую зовутАлина марченко, ей 19 лет. Утром 9 марта девушка ушла на учебу в КрасГМУ (Партизана Железняка, 1), однако домой так и не вернулась. Уже двое суток о ней ничего неизвестно. Близкие за нее очень переживают.
Приметы: рост 170 см, карие глаза, темные волосы. Была одета: красный пуховик до колен, синие джинсы, черные замшевые сапоги. С собой имела: черную сумку, белый халат, документы. Телефон оставила дома.
Если вы знаете, где может находиться Алина, срочно звоните 8−950−9966−066 — волонтеры (круглосуточно) или
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