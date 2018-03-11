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10:42 (мск), источник: Восток Медиа

Пенсионерка из Хабаровска «удачно» подобрала на улице чужой кошелёк

Жительница дальневосточной столицы лишилась своих сбережений, выронив кошелёк и банковской картой и ПИН-кодом. Находку подобрала предприимчивая пенсионерка: она успела потратить все деньги до того, как её нашла полиция. Теперь женщине придётся ответить по закону.

В полицию с заявлением обратилась жительница Индустриального района Хабаровска. Она рассказала, что в общественном транспорте выронила кошелёк, внутри которого лежали банковская карта и ПИН-код к ней. Спустя несколько часов на мобильный телефон женщины стали приходить СМС-сообщения о снятии денег с расчётного счёта. Ущерб заявительница оценила в сумму около 100 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить личность 65-летней подозреваемой и задержать её. Раньше пенсионерку уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений. Стражи порядка провели в доме злоумышленницы обыск и нашли там похищенный кошелёк, а деньги, как оказалось, женщина уже потратила на собственные нужды.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, пенсионерка стала фигуранткой уголовного дела по статье «Кража». На время расследования её отпустили под подписку о невыезде.

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