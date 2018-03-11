Пенсионерка из Хабаровска «удачно» подобрала на улице чужой кошелёк

В полицию с заявлением обратилась жительница Индустриального района Хабаровска. Она рассказала, что в общественном транспорте выронила кошелёк, внутри которого лежали банковская карта и ПИН-код к ней. Спустя несколько часов на мобильный телефон женщины стали приходить СМС-сообщения о снятии денег с расчётного счёта. Ущерб заявительница оценила в сумму около 100 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить личность 65-летней подозреваемой и задержать её. Раньше пенсионерку уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений. Стражи порядка провели в доме злоумышленницы обыск и нашли там похищенный кошелёк, а деньги, как оказалось, женщина уже потратила на собственные нужды.