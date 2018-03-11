Пенсионерка из Хабаровска «удачно» подобрала на улице чужой кошелёк
Жительница дальневосточной столицы лишилась своих сбережений, выронив кошелёк и банковской картой и
Жительница дальневосточной столицы лишилась своих сбережений, выронив кошелёк и банковской картой и
В полицию с заявлением обратилась жительница Индустриального района Хабаровска. Она рассказала, что в общественном транспорте выронила кошелёк, внутри которого лежали банковская карта и
Сотрудникам полиции удалось установить личность 65-летней подозреваемой и задержать её. Раньше пенсионерку уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений. Стражи порядка провели в доме злоумышленницы обыск и нашли там похищенный кошелёк, а деньги, как оказалось, женщина уже потратила на собственные нужды.
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