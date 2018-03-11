Житель Озёрска скончался во время «Лыжни России»
Мужчину пытались реанимировать медики.
Мужчину пытались реанимировать медики.
Житель Озёрска скончался во время проведения гонки «Лыжня России», сообщает портал Оzersk74.ru.
Инцидент произошёл 10 марта. 81-летнему мужчине стало плохо во время последнего забега. Дежурившие возле соревновательной площадки медики начали оказывать пенсионеру помощь, затем к ним присоединились врачи «скорой помощи», однако спасти пожилого мужчину не удалось.
«Сейчас проводится соответствующая проверка. Администрация выражает родным и близким Виктора Михайловича Свиридова свои соболезнования. Он очень много сделал для популяризации физкультуры и здорового образа жизни среди жителей нашего города», — цитирует портал сообщение
В комментариях к новости южноуральцы также выразили соболезнования семье скончавшегося мужчины.
«Хороший человек, Виктор Михайлович! Энергичный, позитивный. Кажется, сколько помню, столько и видела его на всех массовых и спортивных мероприятиях. Достойно ушел… Стартанул в вечную жизнь с радостью», — написала одна из участниц обсуждения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.