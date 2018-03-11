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10:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

Житель Озёрска скончался во время «Лыжни России»

Мужчину пытались реанимировать медики.

Житель Озёрска скончался во время проведения гонки «Лыжня России», сообщает портал Оzersk74.ru.

Инцидент произошёл 10 марта. 81-летнему мужчине стало плохо во время последнего забега. Дежурившие возле соревновательной площадки медики начали оказывать пенсионеру помощь, затем к ним присоединились врачи «скорой помощи», однако спасти пожилого мужчину не удалось.

«Сейчас проводится соответствующая проверка. Администрация выражает родным и близким Виктора Михайловича Свиридова свои соболезнования. Он очень много сделал для популяризации физкультуры и здорового образа жизни среди жителей нашего города», — цитирует портал сообщение пресс-службы администрации Озёрского городского округа.

В комментариях к новости южноуральцы также выразили соболезнования семье скончавшегося мужчины.

«Хороший человек, Виктор Михайлович! Энергичный, позитивный. Кажется, сколько помню, столько и видела его на всех массовых и спортивных мероприятиях. Достойно ушел… Стартанул в вечную жизнь с радостью», — написала одна из участниц обсуждения.

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