Житель Озёрска скончался во время «Лыжни России»

Житель Озёрска скончался во время проведения гонки «Лыжня России», сообщает портал Оzersk74.ru.

Инцидент произошёл 10 марта. 81-летнему мужчине стало плохо во время последнего забега. Дежурившие возле соревновательной площадки медики начали оказывать пенсионеру помощь, затем к ним присоединились врачи «скорой помощи», однако спасти пожилого мужчину не удалось.

«Сейчас проводится соответствующая проверка. Администрация выражает родным и близким Виктора Михайловича Свиридова свои соболезнования. Он очень много сделал для популяризации физкультуры и здорового образа жизни среди жителей нашего города», — цитирует портал сообщение пресс-службы администрации Озёрского городского округа.

В комментариях к новости южноуральцы также выразили соболезнования семье скончавшегося мужчины.