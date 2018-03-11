В Воронежской области утонула 8-летняя девочка
Ребенок провалился под лед в Петропавловском районе.
Ребенок провалился под лед в Петропавловском районе.
Восьмилетняя девочка провалилась под лед на реке Криуша в Петропавловском районе утром в субботу, 10 марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Трагедия произошла в селе Старая Криуша в районе улицы 40 лет Октября. Очевидцы сообщили, что девочка утонула при переходе через реку.
Сообщение о ЧП поступило в Главное управление МЧС из единой
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.