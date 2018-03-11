В Воронежской области утонула 8-летняя девочка

Восьмилетняя девочка провалилась под лед на реке Криуша в Петропавловском районе утром в субботу, 10 марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасти ребенка не удалось.

Трагедия произошла в селе Старая Криуша в районе улицы 40 лет Октября. Очевидцы сообщили, что девочка утонула при переходе через реку.