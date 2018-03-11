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18:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области утонула 8-летняя девочка

Ребенок провалился под лед в Петропавловском районе.

Восьмилетняя девочка провалилась под лед на реке Криуша в Петропавловском районе утром в субботу, 10 марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасти ребенка не удалось.

Трагедия произошла в селе Старая Криуша в районе улицы 40 лет Октября. Очевидцы сообщили, что девочка утонула при переходе через реку.

Сообщение о ЧП поступило в Главное управление МЧС из единой дежурно-диспетчерской службы Петропавловского района в 11:57. В 16:00 водолазы водного аварийно-спасательного отряда подняли тело из воды.

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