В бердском автотранспортном предприятии сгорели два автобуса
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
ЧП случилось сегодня утром. В гараже бердского автотранспортного предприятия сгорели два автобуса. Один автобус загорелся после того, как водитель завел его и ушел за путевкой. От охваченного огнем ПАЗика загорелся второй автобус. Предварительная причина пожара возгорания — замыкание электропроводки. В помещении было существенное задымление.
— Уничтоженный огнем автобус утром должен был выйти на рейс с номером «1», второй автобус использовался для дачных направлений. Остальные автобусы сотрудники автотранспортного предприятия успели вывести с территории крытой стоянки, — сообщает местный портал «АвтоБердск».
По словам директора предприятия, ущерб компании причинен не слишком существенный, ведь два автобуса были далеко не новыми, однако в сфере пассажироперевозок эта потеря транспорта окажется существенной.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.