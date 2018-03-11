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10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В бердском автотранспортном предприятии сгорели два автобуса

Пострадавших нет.

ЧП случилось сегодня утром. В гараже бердского автотранспортного предприятия сгорели два автобуса. Один автобус загорелся после того, как водитель завел его и ушел за путевкой. От охваченного огнем ПАЗика загорелся второй автобус. Предварительная причина пожара возгорания — замыкание электропроводки. В помещении было существенное задымление.

— Уничтоженный огнем автобус утром должен был выйти на рейс с номером «1», второй автобус использовался для дачных направлений. Остальные автобусы сотрудники автотранспортного предприятия успели вывести с территории крытой стоянки, — сообщает местный портал «АвтоБердск».

По словам директора предприятия, ущерб компании причинен не слишком существенный, ведь два автобуса были далеко не новыми, однако в сфере пассажироперевозок эта потеря транспорта окажется существенной.

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