В казанском ресторане на воде случился пожар
(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани в ресторане на воде «Круиз» минувшей ночью случился пожар, сообщает
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани в ресторане на воде «Круиз» минувшей ночью случился пожар, сообщает
Около двух часов ночи загорелась беседка заведения на Нижнезареченской дамбе.
Площадь пожара составился 170 квадратных метров. Огнеборцам удалось справиться с огнем за 50 минут.
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