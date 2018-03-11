Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто на самом деле выигрывает в «государственные» лотереи
Сон в носках полезен для здоровья
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Путин отказался называть Пригожина своим другом
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»
Россияне остались без наград во 2-й медальный день Паралимпиады
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
СМИ: Порошенко обратился к Путину с просьбой и обвинением
Мнение: США прощупывали эффективность ПВО РФ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
12:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

В казанском ресторане на воде случился пожар

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани в ресторане на воде «Круиз» минувшей ночью случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Около двух часов ночи загорелась беседка заведения на Нижнезареченской дамбе.

Площадь пожара составился 170 квадратных метров. Огнеборцам удалось справиться с огнем за 50 минут.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Более 700 человек вышли на дистанцию на казанском лыжном марафоне
Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 при разработке «Кинжалов»
Фигуристка из РФ впервые в истории исполнила четверной тулуп
Журналистка NBC: У Путина «есть что-то» на Трампа
Александр Рыбак снова выступит на «Евровидении»
Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в РФ
Депутаты КНР разрешили Си Цзиньпину руководить страной бессрочно
В ресторане обнаружили следы вещества, которым отравили Скрипаля
Спорт
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. Россия - четвертая Сборная России почти всю гонку провела в лидерах, но финишировала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь