Рабочие начали разбор завалов в поврежденном от взрыва доме в Краснодаре

«Оперативные службы готовы приступать к разбору завалов. Сотрудники МЧС уже убирают строительный мусор», — написал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

Параллельно продолжает работать экспертная организация, которая составит заключение и подготовит проект и алгоритм работ.

После этого можно будет приступить к демонтажу двух этажей четвертого подъезда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.