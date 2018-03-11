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11:42 (мск), источник: Кубань 24

Рабочие начали разбор завалов в поврежденном от взрыва доме в Краснодаре

Мэр утром 11 марта провел оперативное совещание.

«Оперативные службы готовы приступать к разбору завалов. Сотрудники МЧС уже убирают строительный мусор», — написал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

Параллельно продолжает работать экспертная организация, которая составит заключение и подготовит проект и алгоритм работ.

После этого можно будет приступить к демонтажу двух этажей четвертого подъезда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам.

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