В Воронежской области ищут водителя, который сбил молодого парня и скрылся

Жителей Воронежской области просят помочь в поисках автомобилиста, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Авария произошла 10 марта около 23:10 в Бутурлиновском районе в селе Козловка на улице Садовой у дома № 15.

Под колёса неизвестного водителя угодил 18 летний парень. По предварительной версии, молодой человек шёл по левой обочине дороги навстречу движущемуся транспорту.

В результате аварии пешеход получил смертельные травмы и скончался еще до приезда скорой помощи. Водитель же скрылся/