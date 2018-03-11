В Воронежской области ищут водителя, который сбил молодого парня и скрылся
Погибшему было всего 18 лет.
Погибшему было всего 18 лет.
Жителей Воронежской области просят помочь в поисках автомобилиста, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Авария произошла 10 марта около 23:10 в Бутурлиновском районе в селе Козловка на улице Садовой у дома № 15.
Под колёса неизвестного водителя угодил 18 летний парень. По предварительной версии, молодой человек шёл по левой обочине дороги навстречу движущемуся транспорту.
В результате аварии пешеход получил смертельные травмы и скончался еще до приезда скорой помощи. Водитель же скрылся/
Сейчас стражи порядка ведут активные поиски автомобилиста и просят жителей региона о помощи. Если вы располагаете хоть
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