Молодая жена задушила супруга в Китабе из-за ревности
Убийство произошло в день празднования женского дня 8 марта.
Убийство произошло в день празднования женского дня 8 марта.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Семейная трагедия на фоне ревности произошла в Китабском районе Кашкадарьинской области.
18-летняя женщина поссорилась со своим 27-летним супругом, приревновав его, и задушила проводом.
Молодой мужчина скончался. Ревнивица задержана.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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