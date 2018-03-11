Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Сон в носках полезен для здоровья
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Новое фантастическое оружие России: что оно на самом деле может
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: Российский Ан-26 в Сирии сбили террористы «Джейш аль-Ислам»
Мнение: США прощупывали эффективность ПВО РФ
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
19:32 (мск), источник: Volga News

Тольяттинец ограбил кафе, в котором сначала пообедал

В полицию Тольятти поступило сообщение от администратора одного из кафе, расположенных на ул. Революционной в Автозаводском районе Тольятти. Заявитель сообщил об ограблении точки общественного питания.

Сотрудники органов внутренних дел выехали по указанному адресу. Полицейские опросили персонал увеселительного заведения, посетителей, которые находились там в момент совершения преступления. Стражи правопорядка установили, что злоумышленник пообедал в кафе, и, когда его рассчитывали, схватил из кассы деньги в сумме 3 тыс. руб., после чего скрылся.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 25-летний местный житель. По словам задержанного, похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к другим аналогичным противоправным деяниям, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео
Путин: Возврат Крыма невозможен ни при каких обстоятельствах
Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны
Монахиня скончалась во время суда против Кэти Перри
Путин назвал крушение АПЛ «Курск» следствием сложностей в ВС
Ученые объяснили, почему одни люди успешнее других
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
Путин рассказал о «захвате» лайнера перед открытием ОИ в Сочи
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь