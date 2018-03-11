Тольяттинец ограбил кафе, в котором сначала пообедал

Сотрудники органов внутренних дел выехали по указанному адресу. Полицейские опросили персонал увеселительного заведения, посетителей, которые находились там в момент совершения преступления. Стражи правопорядка установили, что злоумышленник пообедал в кафе, и, когда его рассчитывали, схватил из кассы деньги в сумме 3 тыс. руб., после чего скрылся.
В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 25-летний местный житель. По словам задержанного, похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к другим аналогичным противоправным деяниям, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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