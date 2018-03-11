Тольяттинец ограбил кафе, в котором сначала пообедал

Сотрудники органов внутренних дел выехали по указанному адресу. Полицейские опросили персонал увеселительного заведения, посетителей, которые находились там в момент совершения преступления. Стражи правопорядка установили, что злоумышленник пообедал в кафе, и, когда его рассчитывали, схватил из кассы деньги в сумме 3 тыс. руб., после чего скрылся.