Три человека пострадали при столкновении иномарок в центре Ростова-на-Дону
Три человека пострадали в результате столкновения иномарок в центре
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Три человека пострадали в результате столкновения иномарок в центре
Как сообщает DonDay.ru, инцидент произошел вечером 10 марта на пересечении улиц Большой Садовой и проспекта Чехова.
По словам очевидцев происшествия, автомобиль Hyundai Solaris, выехавший на перекресток на красный свет, столкнулся с Hyundai Accent.
В результате ДТП получили травмы водители обеих иномарок и пассажирка Hyundai Solaris.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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