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11:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Три человека пострадали при столкновении иномарок в центре Ростова-на-Дону

Три человека пострадали в результате столкновения иномарок в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru, инцидент произошел вечером 10 марта на пересечении улиц Большой Садовой и проспекта Чехова.

По словам очевидцев происшествия, автомобиль Hyundai Solaris, выехавший на перекресток на красный свет, столкнулся с Hyundai Accent.

В результате ДТП получили травмы водители обеих иномарок и пассажирка Hyundai Solaris.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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