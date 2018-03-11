В Краснодаре поезд насмерть сбил девушку
Авария произошла 11 марта на железнодорожном переезде в районе Витаминкомбината.
Авария произошла 11 марта на железнодорожном переезде в районе Витаминкомбината.
«В 6:45 на железнодорожном переезде поезд Краснодар —
От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. По факту проводится проверка.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.