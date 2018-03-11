Тело мужчины в сгоревшем автомобиле нашли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 8 марта
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Тело мужчины в сгоревшем автомобиле нашли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 8 марта. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на водительском сидении автомобиля «Ford C-MAX», который находился в парковой зоне на «Малышевских гривах».
По предварительным данным, 32-летний мужчина поздно вечером 7 марта выехал на своей машине «Ford C-MAX» (госномер М 844 АА/152) из дома и направился по Южному шоссе в сторону ул. Гайдара. Домой он не вернулся.
Следователи полагают, что автомобиль мог передвигаться по улицам: Ореховская, Гайдара, Стахановская, Малышевская, Лесосечная, Малоэтажная.
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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