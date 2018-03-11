Тело мужчины в сгоревшем автомобиле нашли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 8 марта. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на водительском сидении автомобиля «Ford C-MAX», который находился в парковой зоне на «Малышевских гривах».

По предварительным данным, 32-летний мужчина поздно вечером 7 марта выехал на своей машине «Ford C-MAX» (госномер М 844 АА/152) из дома и направился по Южному шоссе в сторону ул. Гайдара. Домой он не вернулся.

Следователи полагают, что автомобиль мог передвигаться по улицам: Ореховская, Гайдара, Стахановская, Малышевская, Лесосечная, Малоэтажная.