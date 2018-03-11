УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе устранена течь бензина из вагона-цистерны. Течь была обнаружена в Башкирии на станции Дема 10 марта 2018 года в 06 часов 40 минут работниками железной дороги. Бензин марки АИ-92 вытекал из сливного прибора цистерны, прибывшей в составе грузового поезда.