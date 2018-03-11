В Уфе устранена течь бензина из вагона-цистерны
УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе устранена течь бензина из
УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе устранена течь бензина из
В кратчайшее время вагон был отцеплен и выставлен в тупиковый путь станции Дема, где силами подразделения АО «Экоспас» течь удалось устранить. Причина возникновения течи устанавливается.
Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения течи бензина из
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