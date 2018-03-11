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11:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе устранена течь бензина из вагона-цистерны

УФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе устранена течь бензина из вагона-цистерны. Течь была обнаружена в Башкирии на станции Дема 10 марта 2018 года в 06 часов 40 минут работниками железной дороги. Бензин марки АИ-92 вытекал из сливного прибора цистерны, прибывшей в составе грузового поезда.

В кратчайшее время вагон был отцеплен и выставлен в тупиковый путь станции Дема, где силами подразделения АО «Экоспас» течь удалось устранить. Причина возникновения течи устанавливается.

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения течи бензина из вагона-цистерны на ст. Дема, сообщили в пресс-службе ведомства.

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