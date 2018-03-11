В центре Краснодара иномарка снесла несколько метров дорожного ограждения
ДТП произошло 11 марта на улице Северной.
ДТП произошло 11 марта на улице Северной.
«Авария произошла около 4:00. По предварительным данным, водитель Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги», — сообщили
В итоге иномарка снесла несколько метров дорожного ограждения. Машина получила сильные повреждения. Водитель не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.
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