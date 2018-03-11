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12:06 (мск), источник: Кубань 24

В центре Краснодара иномарка снесла несколько метров дорожного ограждения

ДТП произошло 11 марта на улице Северной.

«Авария произошла около 4:00. По предварительным данным, водитель Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В итоге иномарка снесла несколько метров дорожного ограждения. Машина получила сильные повреждения. Водитель не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

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