Семь лет после землетрясения в Японии: постараться не забыть
ТОКИО, 11 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Прошло 7 лет после землетрясения и цунами на
ТОКИО, 11 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Прошло 7 лет после землетрясения и цунами на
Дети, родившиеся сразу после трагедии, уже пошли в школу, а те, кому было 13−14 лет, в этом году отпраздновали свой 20-й день рождения и по японским законам считаются совершеннолетними.
До сих пор звук сирены ассоциируется у многих с кадрами надвигающейся черной волны цунами, а шум вертолетной телесъемки — с аварией на АЭС «Фукусима-1». Несколько лет после бедствия японское телевидение не показывало кадры цунами — слишком для многих это было невыносимо: Япония потеряла 22 тысячи человек (эта цифра включает 2539 человек, которые
Но время неумолимо и милосердно заполняет память другими событиями и воспоминаниями. Согласно опросу, проведенному телекомпанией NHK, 74,2% респондентов считают, что с каждым годом трагедия 11 марта 2011 года забывается.
«Очень тяжело жить с появившимся тогда ощущением, что каждый день может стать последним. Это забывается. Но мы все равно должны помнить, чтобы передать детям и уберечь их от беды, которая может прийти в любой момент», — так считают многие из
В Японии с древних времен сохранились стелы, установленные на высоте, куда пришло цунами, высаживаются аллеи сакуры вдоль полосы, куда дошла волна. Сейчас эта традиция продолжается. Но по прошествии десятков лет стела превращается просто в монумент, а аллея из сакур — в местную достопримечательность. Может быть поэтому, вопреки обычному для японцев стремлению перешагнуть через беду и построить новую жизнь на руинах, оставшихся от прежнего, сейчас в некоторых городах решено оставить пострадавшие от цунами здания.
Так, памятником трагедии, произошедшей здесь 11 марта 2011 года, станет начальная школы Окава в префектуре Мияги. После сильных толчков, в полном соответствии с инструкцией, учителя сначала собрали детей на школьном дворе, а затем направились в ближайший эвакопункт вместо того, чтобы, нарушив правила и следуя здравому смыслу, попытаться забраться на гору за школой. Цунами, перевалив через защитную дамбу, поглотила колонну из школьников. Спастись успели только те, кто шел в конце и постарался взобраться на гору. Погибли почти все ученики — 74 из 108 и 10 учителей из 13. Долгие недели после бедствия родители приходили к школе и искали в глине и иле хоть
Таким же памятником стала сосна в городе
Стремление оставить память будущим поколениям вызвано желанием предупредить их и передать уроки трагедии. Они просты, и, оказывается, именно эти наказы многие слышали от своих предков в детстве: «твоя жизнь — твоя ответственность», «услышал о цунами — забирайся как можно выше и как можно скорее, не заботься о вещах: жизнь дороже».
Хидэко Игараси из города Сома в префектуре Фукусима вместе с мужем и дядей содержала небольшую гостиницу на берегу моря. После землетрясения отключилось электричество, и у них не было никакой информации о том, что происходит вокруг. Пожарный наряд, который после бедствия объезжал район, сообщил им, что на соседние префектуры идет цунами, и попросил их срочно эвакуироваться. Фукусима расположена относительно далеко от эпицентра землетрясения, и трудно было поверить, что цунами придет к ним.
«Мы несколько раз ходили смотреть на море, пока наконец не решили эвакуироваться. Когда мы собрались, пришло цунами. Волна подняла нас на высоту 4 метров. Мы ухватились за дерево в соседнем саду, но вода прибывала и прибывала. Сначала из моей руки волна вырвала руку дяди, а затем и мужа. Он успел трижды прокричать мое имя: “Хидэко!”, а когда я крикнула в ответ его имя, мне уже никто не ответил. Высокая волна, как черная стена, поглотила меня и отнесла на 800 метров. Я пришла в себя в развалинах чужого дома. Меня спасли пожарные. Я все время обвиняла себя, что не упросила мужа бежать из дома раньше. И я решила рассказывать об этом, чтобы передать людям простые вещи: “свою жизнь спасай сам!”, “беги, когда нужно бежать!”. Мы не должны забывать то, чему нас научило это бедствие», — сказала она на траурной церемонии, посвященной памяти погибших.
После стихийного бедствия было подсчитано, что граница между жизнью и смертью составила меньше 20 минут: те, кто стал спасаться от цунами через 20 и более минут после объявления тревоги, погибли, а тем, кто сделал это быстрее, удалось спастись. После землетрясения, наверное, каждая японская семья договорилась о двух вещах: где собираться после стихийного бедствия и как дать знать о себе остальным членам семьи. В ближайшие
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