В Новосибирске КамАЗ протаранил Mercedes
По сообщениям очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением на гололеде.
По сообщениям очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением на гололеде.
В Новосибирске
— Судя по всему, бетономешалка ехала на стройку жилкомплекса «Панорама», когда водитель тяжелого грузовика не справился с управлением на гололеде и въехал в припаркованную дорогую иномарку, — сообщают в паблике «Мобильное приложение “Автоспас” Новосибирск».
Как уточняют очевидцы столкновения в соцсетях, «Мерседес» был припаркован не по правилам, что, впрочем, не отменяет вину камазиста в совершении ДТП. Кстати, при разборе выяснилось, что у грузовика не оформлена страховка.
Напомним, это не единственная авария за последние дни. Так, сибиряки объявили поиск свидетелей ДТП с участием Toyota Mark II и Nissan Bassara, которое произошло вечером 9 марта.
А поздно вечером 8 марта у торгового центра «Москва» столкнулись сразу четыре автомобиля.
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