В Новосибирске КамАЗ протаранил Mercedes

В Новосибирске грузовик-бетономешалка на базе КамАЗа протаранил припаркованный Mercedes. Дорожно-транспортное происшествие произошло во дворе дома на улице Немировича-Данченко, 150/6, в Кировском районе города Новосибирска.

— Судя по всему, бетономешалка ехала на стройку жилкомплекса «Панорама», когда водитель тяжелого грузовика не справился с управлением на гололеде и въехал в припаркованную дорогую иномарку, — сообщают в паблике «Мобильное приложение “Автоспас” Новосибирск».

Как уточняют очевидцы столкновения в соцсетях, «Мерседес» был припаркован не по правилам, что, впрочем, не отменяет вину камазиста в совершении ДТП. Кстати, при разборе выяснилось, что у грузовика не оформлена страховка.

Напомним, это не единственная авария за последние дни. Так, сибиряки объявили поиск свидетелей ДТП с участием Toyota Mark II и Nissan Bassara, которое произошло вечером 9 марта.