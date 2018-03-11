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12:14 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане рыбаки на самодельном вездеходе провалились под лед

В Алексеевском районе Татарстана три рыбака на самодельном вездеходе провалились в промоину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Источник: Prokazan.ru

ЧП произошло накануне около 2 часов дня.

 — Вездеход, двигаясь по льду реки Курналка, попал в промоину. Рыбакам потребовалась помощь спасателей, — сообщили в МЧС.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков — ими оказались местные жители 1982, 1984 и 1989 годов рождения.

Напомним, 9 марта на Казанке спасли двух женщин, застрявших во льду.

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