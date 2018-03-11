В Татарстане рыбаки на самодельном вездеходе провалились под лед
В Алексеевском районе Татарстана три рыбака на самодельном вездеходе провалились в промоину. Об этом сообщает
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В Алексеевском районе Татарстана три рыбака на самодельном вездеходе провалились в промоину. Об этом сообщает
ЧП произошло накануне около 2 часов дня.
— Вездеход, двигаясь по льду реки Курналка, попал в промоину. Рыбакам потребовалась помощь спасателей, — сообщили в МЧС.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков — ими оказались местные жители 1982, 1984 и 1989 годов рождения.
Напомним, 9 марта на Казанке спасли двух женщин, застрявших во льду.
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