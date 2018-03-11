Воронежский пенсионер перевел на счет мошенникам 1,4 миллиона рублей

5 марта на домашний телефон 85-летнего жителя Воронежа позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что банковский счет пенсионера пытаются взломать, и хранящиеся на нем деньги нужно срочно перевести. Дедушка сначала не поверил своему собеседнику. Однако чуть позже позвонила девушка — «юрист» и убедила пенсионера отправиться в отделение банка. Там он выполнил инструкции злоумышленников и в одно мгновенье лишился 1,4 миллиона рублей. Но на этом мошенники не успокоились. Они звонили потерпевшему еще несколько раз и пытались таким же способом обнулить и другие его счета.