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19:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежский пенсионер перевел на счет мошенникам 1,4 миллиона рублей

Злоумышленников ищет полиция.

Деньги доверчивых пенсионеров часто становятся легкой добычей мошенников. Случай, произошедший на днях в Воронеже, еще раз подтверждает это.

5 марта на домашний телефон 85-летнего жителя Воронежа позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что банковский счет пенсионера пытаются взломать, и хранящиеся на нем деньги нужно срочно перевести. Дедушка сначала не поверил своему собеседнику. Однако чуть позже позвонила девушка — «юрист» и убедила пенсионера отправиться в отделение банка. Там он выполнил инструкции злоумышленников и в одно мгновенье лишился 1,4 миллиона рублей. Но на этом мошенники не успокоились. Они звонили потерпевшему еще несколько раз и пытались таким же способом обнулить и другие его счета.

Позже мужчина догадался, что перевел деньги мошенникам и поспешил в полицию.

— В настоящее время сотрудники отдела полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и устанавливают личности мошенников, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. — Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз предупреждают: не переводите деньги на счета и карты неизвестных вам людей. Не сообщайте никому, даже сотрудникам банка, ваш ПИН-код! А для проверки поступающей к вам информации обращайтесь в клиентскую службу банка.

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