В Красноглинском районе горели строительные вагончики
В субботу, 10 марта, в 13:47 в Красноглинском районе на станции Козелки горели три строительных вагончика на площади 30 кв. м.
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В субботу, 10 марта, в 13:47 в Красноглинском районе на станции Козелки горели три строительных вагончика на площади 30 кв. м.
На тушение пожара выезжали
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