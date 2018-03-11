В Красноглинском районе горели строительные вагончики

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 13 человек личного состава и трех единиц техники. Возгорание ликвидировано в 14:05. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.