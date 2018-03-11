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19:40 (мск), источник: РИА Новости

Полиция проводит проверку сообщений об обнаружении в Самаре медведей

Полицейские проводят проверку опубликованной в СМИ информации о брошенных на окраине Самары клетках с медведями, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Источник: Reuters

Ранее инициативная группа горожан сообщила, что в районе 116-го километра в Самаре были обнаружены клетки с брошенными медведями. Зоозащитница Ангелина Гриневич опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео с животными, где она говорит, что медведей бросили. При этом у одного из них есть проблемы с глазом.

«Полиция проводит проверку по факту публикаций», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что к материалам проверки также приобщено соответствующее заявление зоозащитников.

Десятого марта на место, где находились клетки с медведями, выехали представители областной и городской власти, сотрудники самарского зоопарка и ветеринары. Выяснилось, что у животных есть владелец. По данным администрации Самары, это передвижной цирк-шапито, который находится в Самарской области уже три месяца. У владельцев есть все необходимые документы на зверей, в том числе сведения о прививках.

По информации администрации города, после осмотра животных ветеринары подтвердили, что у одного из медведей имеются некоторые проблемы со здоровьем, ему окажут необходимую помощь. Зоологи предложили цирку перевезти зверей поближе к самарскому зоопарку, его администрация согласилась.

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