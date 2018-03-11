Полиция проводит проверку сообщений об обнаружении в Самаре медведей
Полицейские проводят проверку опубликованной в СМИ информации о брошенных на окраине Самары клетках с медведями, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Полицейские проводят проверку опубликованной в СМИ информации о брошенных на окраине Самары клетках с медведями, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Ранее инициативная группа горожан сообщила, что в районе 116-го километра в Самаре были обнаружены клетки с брошенными медведями. Зоозащитница Ангелина Гриневич опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео с животными, где она говорит, что медведей бросили. При этом у одного из них есть проблемы с глазом.
«Полиция проводит проверку по факту публикаций», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что к материалам проверки также приобщено соответствующее заявление зоозащитников.
Десятого марта на место, где находились клетки с медведями, выехали представители областной и городской власти, сотрудники самарского зоопарка и ветеринары. Выяснилось, что у животных есть владелец. По данным администрации Самары, это передвижной
По информации администрации города, после осмотра животных ветеринары подтвердили, что у одного из медведей имеются некоторые проблемы со здоровьем, ему окажут необходимую помощь. Зоологи предложили цирку перевезти зверей поближе к самарскому зоопарку, его администрация согласилась.
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