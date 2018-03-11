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14:58 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области

Боевики законспирированной ячейки оказали сопротивление сотрудникам органов безопасности, когда те пытались задержать их машину, и были уничтожены в ходе боя.

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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Сегодня днем сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, во время которого злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия силовики обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.

Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело о подготовке террористического акта. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

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