ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
Боевики законспирированной ячейки оказали сопротивление сотрудникам органов безопасности, когда те пытались задержать их машину, и были уничтожены в ходе боя.
Боевики законспирированной ячейки оказали сопротивление сотрудникам органов безопасности, когда те пытались задержать их машину, и были уничтожены в ходе боя.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Сегодня днем сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, во время которого злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью.
На месте происшествия силовики обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.
Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело о подготовке террористического акта. Следственные действия и
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