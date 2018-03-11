Стало известно о состоянии детей, пострадавших от взрыва газа в Омске

По ее информации, дети, которых на лечение в Москву доставил спецборт МЧС, до сих пор находятся там. Мальчику и девочке были проведены операции по пересадке кожи: у одного ребенка кожа приживается медленно, а второй проходит реабилитацию в специальном противорубцовом белье.

Остальные двое детей сейчас посещают процедуры в Омске. Родственница сообщила, что они чувствуют себя намного лучше и могут выходить на прогулки. Однако врачи уже предупредили, что реабилитация детей будет длиться не один год.

Сейчас, со слов родственницы семьи Бакаевых, всем им необходима реабилитация в ожоговом санатории в Сочи. На это без учета стоимости билетов необходимо около 750 тыс. рублей.