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15:31 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно о состоянии детей, пострадавших от взрыва газа в Омске

О состоянии детей из семьи Бакаевых, получивших сильные ожоги при взрыве газа на 5-й Кордной в Омске, рассказала родственница.

По ее информации, дети, которых на лечение в Москву доставил спецборт МЧС, до сих пор находятся там. Мальчику и девочке были проведены операции по пересадке кожи: у одного ребенка кожа приживается медленно, а второй проходит реабилитацию в специальном противорубцовом белье.

Остальные двое детей сейчас посещают процедуры в Омске. Родственница сообщила, что они чувствуют себя намного лучше и могут выходить на прогулки. Однако врачи уже предупредили, что реабилитация детей будет длиться не один год.

Сейчас, со слов родственницы семьи Бакаевых, всем им необходима реабилитация в ожоговом санатории в Сочи. На это без учета стоимости билетов необходимо около 750 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «СуперОмск», взрыв бытового газа в квартире второго этажа дома № 9 по улице 5-я Кордная случился 12 января. В результате ЧП помимо семьи — родителей и четверых детей — пострадали также двое соседей — один получил порезы, другой сломал ногу, выпрыгнув в окно. В квартире, где произошел взрыв, были разрушены две несущие стены и выбиты оконные стекла.

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