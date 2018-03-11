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15:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

Из-за дождя в Усть-Каменогорске застрял автобус с пассажирами

Областной центр сильно топит дождевыми водами, в том числе, из-за забитой ливневой канализации.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. В административном центре Восточно-Казахстанской области городе Усть-Каменогорске из-за обильных дождей на дороге застрял автобус с пассажирами.

На видео видно, как автобус с пассажирами в салоне застрял в огромной луже, образовавшейся из-за обильного дождя.

Также жители областного центра активно делятся в соцсетях происходящим в городе — улицы которого превратились в реки.

Как объяснили в комитете по чрезвычайным ситуациям, в городе не прокопаны арыки, а ливневки все забиты (компетенция местного исполнительного органа — коммунальных служб), поэтому вода по улицам уходит.

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В Восточном Казахстане дожди привели к подтоплению нескольких дворовых участков и домов. За сутки в регионе выпало больше нормы осадков. Количество осадков, выпавших за ночь, составило 11 миллиметров, что превысило норму 7 миллиметров первой декады.

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В регионе сохраняется пасмурная и дождливая погода. Ряд дорог областного и республиканского значения закрыты из-за сильного гололеда и самопроизвольного схода лавин.

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