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15:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Салавате неизвестные в масках устроили стрельбу в ночном кафе

Неизвестные люди в масках и с оружием ворвались в один из ночных клубов в Салавате и устроили стрельбу. Инцидент произошел 10 марта. В соцсетях опубликовано видео нападения.

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«Вчера около 20 часов в полицию города Салавата поступило сообщение о происшествии в одном из кафе. По предварительным данным, несколько человек в результате конфликтной ситуации причинили телесные повреждения двум сотрудникам кафе, в том числе из травматического оружия, и повредили имущество кафе. Они обратились за медицинской помощью. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ “Хулиганство”. Полиция устанавливает обстоятельства и личности нападавших», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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