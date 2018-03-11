В Салавате неизвестные в масках устроили стрельбу в ночном кафе
Неизвестные люди в масках и с оружием ворвались в один из ночных клубов в Салавате и устроили стрельбу. Инцидент произошел 10 марта. В соцсетях опубликовано видео нападения.
Неизвестные люди в масках и с оружием ворвались в один из ночных клубов в Салавате и устроили стрельбу. Инцидент произошел 10 марта. В соцсетях опубликовано видео нападения.
«Вчера около 20 часов в полицию города Салавата поступило сообщение о происшествии в одном из кафе. По предварительным данным, несколько человек в результате конфликтной ситуации причинили телесные повреждения двум сотрудникам кафе, в том числе из травматического оружия, и повредили имущество кафе. Они обратились за медицинской помощью. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ “Хулиганство”. Полиция устанавливает обстоятельства и личности нападавших», — прокомментировали в
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