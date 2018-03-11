Власти Краснодара сообщили о сложностях с восстановлением разрушенного взрывом газа дома

«Сейчас разработана методика (по восстановлению здания — “ФедералПресс”). Сейчас делаются опоры и варятся рамки для того, чтобы удержать эту стену. Сейчас стоит задача — усилить несущую конструкцию и приступить к демонтажу дымоходной и кровельной частей», — отчитался на месте ЧС перед Евгением Первышовым Владислав Ставицкий.

«Работы очень опасны. Некоторые плиты и перекрытия у нас просели. Некоторые — провалились. Есть повреждения несущей стены, которая весит 12 тон. Она накренилась. Если не аккуратно будут выполняться работы — она может обрушиться и провалит все до 3-го этажа», — уточнил ситуацию Евгений Первышов на прошедшей в школе № 16 встрече с жильцами 4 подъезда, которые пострадали от взрыва газа.

По словам градоначальника, сейчас введен режим ЧС по данному дому в связи с той сложностью работ, которую предстоит выполнить при восстановлении здания. Мэр отметил, что сейчас задача — максимально зафиксировать оставшиеся целыми элементы здания. Чтобы избежать разрушения здания, при демонтаже пострадавших объектов будут установлены распорки. В связи со сложностью работ их окончательные сроки не определены.

Кроме того, на встрече Евгений Первышов пообещал, что на весь срок ремонтно-восстановительных работ проживание в гостинице будет обеспеченно всем пострадавшим от взрыва гражданам, кому это необходимо. Кроме того, всем жильцам 4 подъезда (20 квартир) — и владельцам, и тем, кто арендовал квартиры — будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб.