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16:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Краснодара сообщили о сложностях с восстановлением разрушенного взрывом газа дома

КРАСНОДАР, 11 марта, ФедералПресс. Возле дома по ул. Славянская, 75 состоялось оперативное совещание. О работах на объекте мэру Краснодара Евгению Первышову доложил заместитель главы Владислав Ставицкий, который курирует работы на месте.

«Сейчас разработана методика (по восстановлению здания — “ФедералПресс”). Сейчас делаются опоры и варятся рамки для того, чтобы удержать эту стену. Сейчас стоит задача — усилить несущую конструкцию и приступить к демонтажу дымоходной и кровельной частей», — отчитался на месте ЧС перед Евгением Первышовым Владислав Ставицкий.

«Работы очень опасны. Некоторые плиты и перекрытия у нас просели. Некоторые — провалились. Есть повреждения несущей стены, которая весит 12 тон. Она накренилась. Если не аккуратно будут выполняться работы — она может обрушиться и провалит все до 3-го этажа», — уточнил ситуацию Евгений Первышов на прошедшей в школе № 16 встрече с жильцами 4 подъезда, которые пострадали от взрыва газа.

По словам градоначальника, сейчас введен режим ЧС по данному дому в связи с той сложностью работ, которую предстоит выполнить при восстановлении здания. Мэр отметил, что сейчас задача — максимально зафиксировать оставшиеся целыми элементы здания. Чтобы избежать разрушения здания, при демонтаже пострадавших объектов будут установлены распорки. В связи со сложностью работ их окончательные сроки не определены.

Кроме того, на встрече Евгений Первышов пообещал, что на весь срок ремонтно-восстановительных работ проживание в гостинице будет обеспеченно всем пострадавшим от взрыва гражданам, кому это необходимо. Кроме того, всем жильцам 4 подъезда (20 квартир) — и владельцам, и тем, кто арендовал квартиры — будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», в минувшую субботу в результате взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме по адресу Славянская, 75 в Краснодаре пострадало 7 человек, в то числе двое детей. Сообщение об инциденте поступило в региональные экстренные службы в 10:20 по московскому времени. Предположительно взрыв с последующим обрушением стены произошел на 5 этаже жилой многоэтажки.

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