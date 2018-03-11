Фура в районе пересечения МКАД и трассы М3 выехала на разделительную полосу и сбила пешеходов
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры на трассе
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры на трассе
«По оперативным данным, сегодня на 9-м км трассы М3
Он отметил, что по непроверенной информации, водитель предпринял экстренное торможение, поскольку была опасность в виде подрезавшего легкового автомобиля. «Проводится проверка. Жизни пешеходов ничего не угрожает, степень телесных повреждений определяют врачи», — сообщил начальник отделения агитации и пропаганды.
На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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