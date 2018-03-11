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16:44 (мск), источник: БЕЛТА

Фура в районе пересечения МКАД и трассы М3 выехала на разделительную полосу и сбила пешеходов

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры на трассе Минск-Витебск не справился с управлением и выехал на разделительную полосу в районе нерегулируемого пешеходного перехода возле «Экспобела», сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин.

Источник: БЕЛТА
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«По оперативным данным, сегодня на 9-м км трассы М3 водитель-грузоперевозчик на польских номерах, не справившись с управлением при выезде с кольцевой дороги, допустил занос транспортного средства и совершил выезд на разделительную полосу, где находились пешеходы. Два пешехода получили телесные повреждения. Предварительно, один из них доставлен в Минскую областную клиническую больницу, второму оказывается помощь на месте. Скорее всего, в госпитализации он нуждаться не будет», — сказал Олег Тюрин.

Он отметил, что по непроверенной информации, водитель предпринял экстренное торможение, поскольку была опасность в виде подрезавшего легкового автомобиля. «Проводится проверка. Жизни пешеходов ничего не угрожает, степень телесных повреждений определяют врачи», — сообщил начальник отделения агитации и пропаганды.

На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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