Фура в районе пересечения МКАД и трассы М3 выехала на разделительную полосу и сбила пешеходов

«По оперативным данным, сегодня на 9-м км трассы М3 водитель-грузоперевозчик на польских номерах, не справившись с управлением при выезде с кольцевой дороги, допустил занос транспортного средства и совершил выезд на разделительную полосу, где находились пешеходы. Два пешехода получили телесные повреждения. Предварительно, один из них доставлен в Минскую областную клиническую больницу, второму оказывается помощь на месте. Скорее всего, в госпитализации он нуждаться не будет», — сказал Олег Тюрин.