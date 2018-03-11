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19:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежском микрорайоне Подгорное сгорела баня

Люди не пострадали.

Огонь повредил помещение парной на улице Художника Лихачева (микрорайон Подгорное). Пожар случился вечером в субботу, 10 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Люди не пострадали.

Сообщение поступило на пульт МЧС в 19:09. Потушить огонь удалось только через полчаса. К ликвидации ЧП привлекли 16 человек. Помещение площадью 2×2,5 м выгорело полностью. Причина пожара устанавливается.

Ранее пожар в бане произошел в Тенистом в сентябре 2017 года. ЧП на улице Рушниковской оказалось связано с двойным убийством на улице Семеновской. Баня на турбазе «Лесовичок» в микрорайоне Сомово выгорела в январе 2017 года. Жертв не было. А пожар в воронежской сауне на Монтажном проезде, произошедший 11 декабря 2016 года, унес жизни двух человек.

Из-за утечки газа взорвалось отопительное оборудование, рухнула часть здания, вспыхнул огонь. Из-под обломков достали тела мужчин 46 и 66 лет. Медики госпитализировали 41-летнюю женщину. Следователи заподозрили 47-летнего владельца сауны в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Мужчина сам установил в помещении газовое оборудование, нарушив правила газификации здания. Это и стало причиной взрыва. Виновнику ЧП грозит до 3 лет лишения свободы.

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