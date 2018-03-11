В воронежском микрорайоне Подгорное сгорела баня
Люди не пострадали.
Люди не пострадали.
Огонь повредил помещение парной на улице Художника Лихачева (микрорайон Подгорное). Пожар случился вечером в субботу, 10 марта, сообщила
Сообщение поступило на пульт МЧС в 19:09. Потушить огонь удалось только через полчаса. К ликвидации ЧП привлекли 16 человек. Помещение площадью 2×2,5 м выгорело полностью. Причина пожара устанавливается.
Ранее пожар в бане произошел в Тенистом в сентябре 2017 года. ЧП на улице Рушниковской оказалось связано с двойным убийством на улице Семеновской. Баня на турбазе «Лесовичок» в микрорайоне Сомово выгорела в январе 2017 года. Жертв не было. А пожар в воронежской сауне на Монтажном проезде, произошедший 11 декабря 2016 года, унес жизни двух человек.
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