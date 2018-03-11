Электричка снесла иномарку на переезде под Нижним Новгородом

— Водитель — мужчина около 50 лет, — рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде очевидец происшествия Павел Смирнов. — В автомобиле он был один. Выехал на переезд, не убедившись в безопасности движения. В это время как раз ехала электричка с Балахны и на полном ходу снесла автомобиль. Удар пришелся как раз по водительскому месту. Мужчина погиб на месте.