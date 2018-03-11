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20:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Электричка снесла иномарку на переезде под Нижним Новгородом

Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Страшная авария произошла сегодня, 11 марта, на железнодорожном переезде в районе Большого Козино. Там электричка снесла проезжающий по железнодорожному переезду автомобиль Kia Ria.

— Водитель — мужчина около 50 лет, — рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде очевидец происшествия Павел Смирнов. — В автомобиле он был один. Выехал на переезд, не убедившись в безопасности движения. В это время как раз ехала электричка с Балахны и на полном ходу снесла автомобиль. Удар пришелся как раз по водительскому месту. Мужчина погиб на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы. Подробности страшной аварии еще выясняются. По словам очевидцев, этот переезд был оборудован звуковым сигналом, а вот шлагбаума там не было.

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