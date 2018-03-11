На Урале пьяный водитель устроил гонки по встречке с сотрудниками ГИБДД
Мужчина гнал от полиции от Арамиля до Екатеринбурга.
Мужчина гнал от полиции от Арамиля до Екатеринбурга.
На Урале очередной пьяный водитель решил устроить гонки с полицией. Подвыпившего 28-летнего шофера ВАЗ-2115 сотрудники ГИБДД заметили на трассе
— Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области. — Мужчина не выполнил законное требование об остановке и пытался скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование. В погоне участвовали три патрульных машины. Преследование велось до Екатеринбурга. В городе мужчина бросил машину и попытался скрыться бегом. Но был задержан.
К слову, водителем оказался «настоящим гонщиком». Во время погони он вылетал на красный сигнал светофора и ехал даже по встречке. Всего на него оформили 16 протоколов.
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