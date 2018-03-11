Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плевки, насилие, харрасмент: 9 актрис, которых мучили режиссеры
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Большинство школьников предпочитают чипсы
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
СМИ назвали имя блондинки, которую поцеловал Путин
СМИ: Флот РФ — эшелонированная линия обороны
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16:44 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале пьяный водитель устроил гонки по встречке с сотрудниками ГИБДД

Мужчина гнал от полиции от Арамиля до Екатеринбурга.

На Урале очередной пьяный водитель решил устроить гонки с полицией. Подвыпившего 28-летнего шофера ВАЗ-2115 сотрудники ГИБДД заметили на трассе Арамиль-Андреевка. Силовики попытались остановить мужчину, но тот лишь сильнее нажал на газ, попытавшись скрыться. В итоге погоню за водителем инспекторы вели до самого Екатеринбурга.

— Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области. — Мужчина не выполнил законное требование об остановке и пытался скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование. В погоне участвовали три патрульных машины. Преследование велось до Екатеринбурга. В городе мужчина бросил машину и попытался скрыться бегом. Но был задержан.

К слову, водителем оказался «настоящим гонщиком». Во время погони он вылетал на красный сигнал светофора и ехал даже по встречке. Всего на него оформили 16 протоколов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ярош уже замахнулся на Кубань и Воронеж
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратовской области
Путин: Возврат Крыма невозможен ни при каких обстоятельствах
Монахиня скончалась во время суда против Кэти Перри
Путин назвал крушение АПЛ «Курск» следствием сложностей в ВС
Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
Ученые объяснили, почему одни люди успешнее других
Путин рассказал о «захвате» лайнера перед открытием ОИ в Сочи
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь