На Урале пьяный водитель устроил гонки по встречке с сотрудниками ГИБДД

На Урале очередной пьяный водитель решил устроить гонки с полицией. Подвыпившего 28-летнего шофера ВАЗ-2115 сотрудники ГИБДД заметили на трассе Арамиль-Андреевка. Силовики попытались остановить мужчину, но тот лишь сильнее нажал на газ, попытавшись скрыться. В итоге погоню за водителем инспекторы вели до самого Екатеринбурга.

— Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области. — Мужчина не выполнил законное требование об остановке и пытался скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование. В погоне участвовали три патрульных машины. Преследование велось до Екатеринбурга. В городе мужчина бросил машину и попытался скрыться бегом. Но был задержан.